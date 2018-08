Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Ultima domenica di mercato che sta volgendo al termine, fra colpi in dirittura di arrivo, ufficialità e nuovi arrivi in città. Ecco il punto di tutti gli affari di giornata

Nuovo rinforzo per il Milan di Gattuso: Operazione con tanto di arrivo in città già questa sera da parte di Tiémoué Bakayoko. Trattativa impostata sul prestito con diritto di riscatto per un'operazione complessiva da 40 milioni. Visite mediche in programma già nella mattinata di domani

Milan che, però, non si ferma qui: il nuovo obiettivo si chiama Samu Castillejo, attaccante esterno classe 1995 del Villarreal. Nell’affare il Milan vorrebbe inserire Bacca: il cartellino del colombiano più un conguaglio di 18 milioni di euro, questa l’offerta presentata da Leonardo e Maldini, con i rossoneri che prenderebbero il calciatore in prestito con obbligo di riscatto. Il Villarreal al momento, però, ha rifiutato la proposta del Milan

Dall'altra parte della città l'Inter risponde con Keita. Per quanto riguarda le cifre, la trattativa fra i nerazzurri e Monaco si è chiusa sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni con un diritto di riscatto fissato a 34. Anche in questo caso visite mediche previste per domani mattina.

Chi è già arrivato nella sua nuova città è Ola Aina, che sarà un nuovo giocatore del Torino. La società granata ha raggiunto l’accordo con il Chelseaper il prestito con diritto di riscatto del calciatore. L'esterno destro, arrivato oggi, sosterrà le visite nella giornata di domani.

Chi si prepara a lasciare il Torino è Acquah, che molto probabilmente diventerà un nuovo giocatore dell'Empoli: mancano solo pochi dettagli tra i due club, poi ci sarà la fumata bianca

Tutto fatto anche fra la Sampdoria ed Ekdal, che ritorna in Italia dopo le esperienze con Juventus e Cagliari. Accordo finale con l'Amburgo raggiunto sulla base di 2,5 milioni più un piccolo bonus

Possibile addio al Genoa dopo una sola stagione in rossoblu per Lapadula. Su di lui c'è anche il Frosinone di Moreno Longo, che proverà a sfidare la concorrenza di Parma e Udinese.

Infine il Sassuolo, che ha acquistato Marco Pinato. Il centrocampista classe 1995 arriverà a titolo definitivo, ma rimarrà in prestito al venezia per accumulare ancora più esperienza. Su di lui, ad inizio giugno, si era mosso anche il Bologna del suo vecchio allenatore Inzaghi. Niente da fare, però. Il Sassuolo è stato più veloce di tutti.