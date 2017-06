Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

Fonte: Gianlucadimarzio.com

La giornata si è aperta con le visite mediche di Fabio Borini con il Milan. E poi è stato il tempo di quelle di Milan Skriniar con l’Inter. Eccolo il primo colpo nerazzurro; inserito anche Caprari in questa operazione che ha portato il difensore a Milano: l’attaccante stasera è già a Genova e domani sosterrà test e controlli fisici con la Sampdoria. Costo dell'operazione Skriniar: 20 milioni più molti bonus, legati al numero di presenze che il difensore raggiungerà in questi 5 anni all'Inter. E a proposito di cifre, l'Inter ha raggiunto (e superato anche) quota 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. Dimarco al Sion per 4 milioni, Gravillon al Benevento per 1,5 milioni, Miangue al Cagliari per 3,5 milioni, Eguelfi all'Atalanta per 1,5 milioni, Banega per 9 milioni al Siviglia e Caprari per 15 milioni alla Sampdoria: solo queste ultime, sono tutte operazioni in uscita chiuse nelle ultime 48 ore (alle quali si aggiungono quelle dei giorni scorsi di altri giovani che hanno lasciato l'Inter). La Juventus oggi ha incontrato l’agente di Asamoah: il futuro del ghanese per ora sarà ancora in bianconero visto che il club non intende cederlo nonostante l’offerta del Galatasaray. Altro incontro di giornata è stato quello con il Cagliari per Mandragora (che dopo l’esperienza al Pescara potrebbe passare proprio ai rossoblù). Nel pomeriggio altro vertice ancora: incontro con l’intermediario incaricato di portare avanti l’operazione Danilo. Offerta da 15 milioni più bonus pronta ad essere inoltrata al Real. Intanto Dani Alves ha ufficialmente risolto il suo contratto con i bianconeri. La Juve inoltre tratta il rinnovo del giovane Vogliacco, difensore classe ’98 (si lavora ad un nuovo accordo fino al 2021), mentre per Neto ci sono sempre le offerte dal Valencia (5 milioni più 2 di bonus) e dal Watford (8 milioni più 2 di bonus): il portiere spinge per la soluzione spagnola, il club per quella che lo porterebbe in Premier. Orsolini resterà almeno fino al ritiro, poi in caso di via libera di Allegri, c'è il Bologna in pole.

Milan: incontro con la Ternana per il giovane portiere Plizzari che dunque potrebbe trascorrere in B la prossima stagione. E mentre continua ad esserci ottimismo intorno alla pista Calhanoglu, il Milan continua a lavorare ancora per portare un altro attaccante alla corte di Montella. Per Kalinic però la Fiorentina mantiene una posizione molto rigida, infatti si va per le lunghe su questo fronte ma i rossoneri restano in attesa. Anche per questo motivo, comunque, il Milan non intende abbassare il prezzo di Lapadula (intorno ai 15 milioni di euro), perché non vuole svenderlo. Continua il pressing del Milan per Conti: oggi nuovo incontro conl'Atalanta in cui le parti si sono avvicinate ma c’è ancora distanza. Capitolo Biglia: non è saltata definitivamente. Per il biancoceleste si aspetta, con calma, ma certamente se si chiuderà non sarà per 20 milioni come da richiesta della Lazio. Situazione Donnarumma: l'incontro tra il Milan, Raiola e la famiglia del portiere potrebbe già avvenire venerdì. Un vertice al quale però Gigio potrebbe non esserci perché di fatto la sua decisione già l'ha presa: restare al Milan. E, sempre in tema incontri, i primi di luglio il club vedrà l'agente di Bacca: il giocatore però vorrebbe andare via solo in prestito, formula non gradita ai rossoneri. Capitolo Roma: l’asse Roma-Zenit è sempre vivo. Accordo totale raggiunto per Paredes che sosterrà le visite mediche sabato mattina. Stop invece alla trattativa per Manolas che potrebbe riaprire alla cessione di un altro difensore come Rudiger. Sempre sul fronte uscite, il giovane portiere della Primavera Crisanto è vicino al Siena. Intanto oggi i giallorossi hanno avuto nuovi contatti per Foyth dell’Estudiantes.

Napoli: fatta per Ounas dal Bordeaux, operazione da 10 milioni più 2 di bonus legati al piazzamento in Champions della squadra di Sarri. La Lazio ha preso Adam Marusic dall’Oostende: accordo trovato sulla base di 6,5 milioni più bonus per l’estero classe ’92 che domani sosterrà le visite mediche. Il vero obiettivo per l'attacco comunque resta Azmoun. Tra Cagliari e Sampdoria: in dirittura lo scambio Murru-Cigarini (con un conguaglio economico a favore del Cagliari di circa 7 milioni). I rossoblù prendono anche Miangue, terzino belga classe ’97 dall’Inter per una cifra intorno ai 3,5 milioni (i nerazzurri comunque potranno contare su un diritto di recompra a 10 milioni valido per le prossime 3 stagioni). Intanto la Samp ha ceduto in prestito Falcone, portiere classe ’95, al Bassano, si avvicina al difensore Merè dello Sporting Gijon ed oggi ha incontrato a pranzo l’agente di Ilicic: si cerca infatti un accordo definitivo con il giocatore dopo quello trovato con la Fiorentina. Non solo, Sneijder ormai è più di un'idea. Il giocatore ha aperto alla Samp: oggi il suo agente ha incontrato l'avvocato Romei ed ha anche trovato un accordo sui 2 milioni più bonus, risolvendo il contratto con Galatasaray e con l'intenzione di firmare per un solo anno in blucerchiato. Adesso però non resta che capire cosa pensa Giampaolo a riguardo; ovvero se l'arrivo di Sneijder potrebbe o meno alterare alcuni equilibri tecnico-tattici e di spogliatoio (visto anche l'arrivo di Ilicic imminente in attacco). Ai dettagli la trattativa della Fiorentina per Amar Kasse, centrocampista senegalese classe ’99. Il Genoa prosegue i contatti per Lapadula: presentata al Milan un’offerta da 10 milioni più bonus (15 era invece il prezzo iniziale). Il Genoa, inoltre, tratta anche Maripan dell’Universidad Catolica. Per il Crotone, è in fase di stallo la trattativa per Budimir: manca ancora l’accordo sull’ingaggio (e così il Parma ci prova). La Spal ha definito gli acquisti di Felipe e Viviani, ed anche Vaisanen e Pa Konate sono sempre più vicini. Ufficiale l’arrivo di Palomino all’Atalanta dal Ludogorets. Ufficiali anche gli arrivi di Garritano e Rodriguez al Chievo dal Cesena. Il Sassuolo prova a prendere Bandinelli, in scadenza con il Latina, mentre il Torino ha fatto un sondaggio per Mehmedi del Bayer Leverkusen e il Cagliari è su Krunic dell’Empoli.

Serie B: sondaggi per Colombatto e Krajnc da parte del Bari. Il Palermo è su Bellomo, la Ternana (che intanto ha chiuso per Zanon) ha incontrato il Milan per Plizzari, al Parma interessa Scaglia del Cittadella.

Dall’estero: il Chelsea ha fatto un sondaggio per Jerome Boateng, classe ’88 del Bayern Monaco, come possibile rinforzo per la difesa della prossima stagione. Chichizola è passato al Las Palmas. Il Bayer Leverkusen domani chiude per Arana dal Corinthians. L'Arsenal si inserisce (con un'offerta molto elevata) per Dalbert, terzino brasiliano del Nizza che da qualche settimana è seguito anche dall'Inter.