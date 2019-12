Gianni Infantino diventerà membro del CIO a partire da gennaio. Lo ha annunciato in giornata l'attuale presidente del Comitato Internazionale Olimpico, Thomas Bach. Il suo ingresso non avrà ripercussioni sul suo ruolo in FIFA, dove è stato rieletto presidente a giugno. Anche il suo predecessore, Joseph Blatter, era stato membro del CIO venendo eletto nel 1999.