Giorgetti: "Domani vedo Salvini e Nicchi"

Edizione del TMW News dedicata alla vittoria della Juventus contro il Milan e alle relative polemiche arbitrali. Ma non solo. Spazio anche a Massimiliano Allegri, vincitore della Panchina d'Oro a Coverciano, e alle parole di Antonio Conte sul proprio futuro. Per vedere il TMW News...

Juventus, Matuidi: "Mi piacerebbe una settimana al mare, ma non posso"

Roma, Di Francesco: "Schick è ripartito e non si deve fermare"

Napoli, Meret pronto per giocare: potrebbe esordire contro la Stella Rossa

De Rosa: "Genoa squadra viva. Juric? Sistema non infierisca"

Marotta: "Panchina d'Oro ad Allegri meritata. E' fra i migliori in giro"

Tutti su Barella. Ci pensa anche il Tottenham per sostituire Dembele

Udinese, Pradè: "Da Nicola a Carrera, usciti tanti nomi. No a Guidolin"

Dalla Spagna: Milan pronto all'affondo per Benzema, sul piatto 65 milioni

Udinese, Pradè: "De Paul non si abbatta: troppa autocritica dopo Empoli"

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Prima di tutto voglio mandare la mia personale solidarietà a Riccardo Bernardini, il giovane arbitro che è stato aggredito ieri a Roma al termine di una partita. Non è un episodio isolato: ogni anno subiscono aggressioni circa 500 giovani arbitri nei campionati dilettantistici e giovanili". Così il sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti. "Basta violenza, lo sport è competizione e amicizia - aggiunge Giorgetti - le aggressioni sono vergognose e inaccettabili. Ne abbiamo parlato con il ministro dell'Interno Matteo Salvini e già domani incontreremo, se lui fosse disponibile, il presidente degli arbitri Marcello Nicchi".

