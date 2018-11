Giorgetti: "Nulla contro Malagò. CONI troppi legami col circolo Aniene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Se vuole, sarà lui a chiamare". Ospite del Corriere dello Sport, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti commenta così la querelle con Giovanni Malagò, presidente del CONI: "Io comunque non ho alcuna intenzione di fare guerre: voi immaginate che lo sport italiano possa funzionare con una guerra tra Coni e Governo?

Non c’è nulla di personale. Ma allo stesso tempo vanno sottolineate alcune anomalie, come la presenza nel Coni di troppe figure legate al circolo Aniene. Sarà un caso e magari sono brave: vanno sempre premiate le competenze, anche se sono di Forlì. Ma ripeto, non è una guerra a Malagò né al suo circolo. Siamo molto attenti alla logica della politica che vuole influenzare lo sport".