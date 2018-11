Giorgetti: "Riforma agenti e semiprofessionismo in Legge di Bilancio"

'Bonus grandissima misura, si apre alle realtà minori'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Non ci sara' solo la riforma dei procuratori sportivi nel collegato alla legge di bilancio da approvare entro la primavera 2019, ma anche novita' per il mondo del semiprofessionismo e per le piccole realta', come l'istituzione delle "imprese sportive" e il riconoscimento e la normazione dei "professionisti dello sport". E' quanto anticipa in una intervista a Prima Online, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che aggiunge: ''una dimensione dove puo' inserirsi il mondo del semiprofessionismo, che deve tornare nel calcio, penso alla Lega Pro, perche' il professionismo fino a quel livello non e' in grado di reggere". Il "pacchetto sportivo" nella legge di bilancio comprendera' anche il capitolo grandi eventi e il bonus Sport, "una grandissima misura" per il sottosegretario Giogetti, che precisa: "Il bonus rispetto a quello introdotto dal precedente esecutivo si apre alle realta' minori, comprendendo anche il finanziamento per opere di ordinaria amministrazione''.