© foto di Federico De Luca

Sabato saranno in campo uno contro l'altro il Donnarumma originale e quello francese, come è stato ribattezzato lafont. L'ex portiere viola e rossonero Giovanni Galli li mette a confronto in una intervista al Corriere dello Sport -Stadio: "Donnarumma adesso è avanti ma se Lafont corregge due cose la Fiorentina ha fatto bingo. Donnarumma è più pronto perché il nostro campionato è più competitivo, le pressioni sono più alte e la scuola dei preparatori in Italia è più forte che in Francia. Lafont è in linea con le aspettative, ha fatto cose importanti ed errori. Deve migliorare nella lettura della partita e nel saper guidare la difesa ma serve esperienza. Le caratteristiche migliori? La struttura imponente e l'agilità. Sono fattori importanti e da sfruttare anche nelle palle alte. Ha grandi margini di miglioramento, ha mostrato pregi ma anche carenze su cui lavorare. Se lavora sulla tecnicae il carattere lo sostiene può diventare più forte di Donnarumma proprio per il fisico. In lui rivedo il primo Szczesny che gli somiglia e all'inizio ne combinò di cotte e di crude poi il lavoro fatto in Italia lo ha portato al top.