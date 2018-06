Giovanni Galli: "Suarez inguardabile, mi aspettavo un gioco più fluido"

© foto di Federico De Luca

Giovanni Galli, ex giocatore della nazionale italiana, è intervenuto al termine del match tra Egitto e Uruguay. Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport: "L'Uruguay ha vinto la prima partita inaugurale dopo tantissimo tempo. Mi aspettavo più spettacolo, un gioco più fluido. Suarez non è stato un punto di riferimento, ha sbagliato troppo. Ha giocato una partita inguardabile, da un giocatore come lui non me lo aspettavo. L'Uruguay dovrà cambiare molto, i giocatori chiave lasceranno come Tabarez. Ci sarà un nuovo ciclo. Bentancur e Vecino? Non benissimo. Bentancur ha giocato una partita ordinata, nulla di trascendentale. Qualche conclusione per Vecino, ma non ha inciso moltissimo".