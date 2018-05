Giovinco sul Parma: "Sono molto contento della promozione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sebastian Giovinco ha parlato al sito ufficiale del Toronto FC mandando un pensiero sul Parma da poco promosso in Serie A ma anche sul prossimo Mondiale in Russia: "Sono molto felice per il Parma. Sono stato lì due anni. E' una città molto bella. Il Mondiale? Penso che vincerà la Francia. E' una squadra molto forte sia fisicamente che tecnicamente. Il mio contratto in scadenza? Non cambia niente nel mio lavoro. Penso sempre a vincere e a migliorarmi giorno dopo giorno. Non penso al mio contratto".