Girona, Machin: "Meritavamo almeno il pareggio. Il VAR aiuterebbe"

© foto di J.M.Colomo

Pablo Machin, tecnico del Girona, ha parlato in conferenza dopo il tonfo nello spareggio europeo contro il Betis: "Non è facile arbitrare, bisogna sempre accettare gli errori. Non mi avevano mai annullato tre gol prima, ma non voglio fare polemica. Avremmo meritato almeno il pareggio, siamo orgogliosi della partita che abbiamo fatto contro un avversario più forte. Nella ripresa avremmo addirittura meritato di vincere. Il nostro obiettivo è la prossima partita, dobbiamo giocare sempre così. Sul gol subito, tre dei nostri giocatori avrebbero potuto fermare Joaquin. Il VAR aiuterebbe, le polemiche fanno comunque parte del gioco, gli arbitri sbagliano, come noi".