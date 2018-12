© foto di www.imagephotoagency.it

Doppia multa per il Napoli comminata dal giudice sportivo dopo la gara di ieri sera a Bergamo contro l'Atalanta. 15.000 € "per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato diversi bengala e fumogeni nel settore occupato dalla tifoseria avversaria" e 3.000 € "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti". Ammenda di 2.000 € all'Atalanta, invece, "per avere i suoi sostenitori, al 10° del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco tre oggetti pirotecnici che si spegnevano in aria".