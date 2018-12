Giustizia sportiva, Di Cintio: "Attendiamo novità dalla legge di bilancio"

© foto di Federico De Luca

“Il decreto Giorgetti poteva rappresentare uno strumento importante per risolvere il caos nel quale era piombata la giustizia sportiva. E invece la sua mancata conversione in legge ci ha praticamente riportato al punto di partenza”. A parlare è l’avvocato Cesare Di Cintio, uno dei maggiori esperi di diritto sportivo in Italia, che questa mattina è intervenuto parlando di format al convegno “Diritto e giustizia nello sport” che si è svolto a Messina. “Nel momento in cui non è stato convertito il decreto Giorgetti - ha detto l’avvocato Di Cintio - siamo tornati alle condizioni di partenza, quelle cioè che hanno favorito il corto circuito istituzionale dell’estate scorsa. Penso che dalla legge di bilancio possano essere comunque recuperate le norme e ho apprezzato che la Figc e il presidente Gravina abbiano anticipato i termini per le iscrizioni. Ora però è necessario che il Coni si adegui o che intervenga il legislatore, altrimenti non cambierà mai nulla”.