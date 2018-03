GL Rossi: Suning, oggi é così, domani chissá

Fonte: Gianlucarossi.it

Non passa giorno senza persone ‘molto informate’ sul matrimonio Suning-Inter. Io non pretendo certo di saperne più di altri, ma ho sempre avuto la buona abitudine di informarmi, prima di vendere sogni. E così, approfittando di una conoscenza in Cina, per di più interista, ho deciso di porgli le domande che quotidianamente il popolo interista pone a me e, ovviamente, non solo a me.

Mi sono reso conto che si debba diffidare delle balle che quotidianamente ci raccontano qui, fin da quando in ambienti Milan mi raccontavano che in Cina i negozi traboccavano di maglie rossonere. Nella mia vita sono stato a Pechino, a Shanghai, a Guang-Zhou (Canton), a Xi’an, a Macao e due volte a Hong Kong tra il 2002 e il 2013 e anche in un’epoca gloriosa per le nostre squadre non è che abbia visto in queste impressionanti megalopoli tutto questo interesse per il calcio Europeo e italiano in particolare.

Eppure vi assicuro che in un paio di occasioni ero con persone che in Cina si recano abitualmente per lavoro e sono a stretto contatto con l’imprenditoria del luogo. In ogni caso, per saperne di più, ho deciso di affidarmi a chi in Cina ci vive da molto tempo e ho raccolto in viva voce quel che segue, per cui al momento resto poco propenso a credere che Suning coprirà d’oro l’Inter che oggi più che mai deve camminare con le sue ‘gambe finanziarie’. Lo ammetto, non è quello che mi aspettavo alla Presentazione di Suning nel giugno 2016 e in futuro chissà….

Quel che è certo è che l’Inter ha una Proprietà solidissima, che però al momento non vuole, attenzione ‘non vuole’, non ‘non può’, investire seriamente nell’Inter. E quando dico seriamente, parlo ovviamente di vera caratura internazionale, che sono poi quelli che prima o poi ti portano dritto in Albo d’Oro.