Gli ex Lazio Keita e de Vrij si ritrovano all'Inter: "Di nuovo insieme"

Un destino comune, a un anno di distanza. Keita lascia la Lazio la scorsa estate per andare a vincere al Monaco, salvo poi tornare in Italia all’Inter dopo una sola stagione. In nerazzurro ritrova l’ex compagno Stefan de Vrij, andato via da Roma nel corso di quest'estate, col contratto in scadenza. Su Instagram Keita oggi ha postato una foto che lo ritrae abbracciato all’olandese, accompagnata dal post: “Di nuovo insieme amico!”.