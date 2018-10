Glik sull'Italia: "Sorpreso dal vedere uno come Immobile in panchina"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sconfitta contro l'Italia ha significato per la Polonia la retrocessione, nell'ambito della Nations League. Delle decisioni di Mancini ha parlato a Tuttosport il difensore polacco del Monaco, ex Torino, Kamil Glik: "Immobile in panchina? Queste scelte mi hanno un po' sorpreso. Vedere un attaccante come Ciro in panchina è una cosa nuova per l'Italia. E al suo posto è entrato perfino un debuttante come Lasagna. Ma alla fine ha avuto ragione Mancini".