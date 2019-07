Gobbi si ritira, il tweet del Cagliari: "Qui hai preso il volo, complimenti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari saluta Massimo Gobbi dopo il suo ritiro dal calcio giocato. "Tante emozioni vissute insieme. A Cagliari la tua carriera ha preso il volo e qui hai costruito la tua famiglia. Complimenti per lo splendido viaggio e in bocca al lupo per il futuro", il tweet del club sardo dedicato all'ormai ex calciatore classe 1980. Gobbi ha giocato in Sardegna dal 2004 al 2006.