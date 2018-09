Gol di Bonucci per il Torino: ma è il piccolo Lorenzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gol di Bonucci per il Torino. Non Leonardo, ma suo figlio Lorenzo: ieri, riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore della Juventus ha accompagnato il piccolo, del quale è nota ormai da tempo la passione per i granata e soprattutto per il Gallo Belotti, al suo primo allenamento con le giovanili del Torino. Buona la prima: Lorenzo ha anche segnato.