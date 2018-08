Gol of the Season, CR7 ringrazia: "Non dimenticherò mai lo Stadium"

Cristiano Ronaldo, recente vincitore del Premio Uefa per il più bel gol della stagione passata grazie alla rovesciata segnata proprio contro la Juventus in Champions League, ha voluto ringraziare coloro che lo hanno votato per la vittoria finale con un tweet: ""Grazie a tutti coloro che hanno votato per me. Non dimenticherò mai quel momento, specialmente la reazione dei tifosi presenti all'Allianz Stadium".

Thanks to everyone who voted for me. Will never forget that moment, specially the reaction of the fans in the stadium. #UEFA Goal of the Season #SpecialMoment pic.twitter.com/9teapgD9MW

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 28 agosto 2018