Gran Galà Aic, premio per Totti e Pirlo

Da Brignoli a Icardi in corsa per gol più votato anno scorso

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Si aggiungono altri due prestigiosi premi all'ottava edizione del "Gran Galà del calcio Aic" in programma il 3 dicembre 2018 al Megawatt Court di Milano. Nel corso della serata verranno consegnati i premi alla carriera a Francesco Totti e Andrea Pirlo. Nel corso della serata verrà premiato quello che per il 2018 è stato votato come l'undici ideale della Serie A; ruolo per ruolo, i più forti calciatori di un'ipotetica super squadra dell'anno, oltre al calciatore top della stagione. Sarà dedicato spazio anche ad altre speciali sezioni come: l'allenatore, l'arbitro, la squadra, il giovane di Serie B e la calciatrice che si sono maggiormente distinti nell'ultimo campionato. Per il premio invece dedicato al goal più votato della stagione 2017/2018 sono 42.312 i voti per i 12 goal in gara: Andrea Belotti (Torino, nella partita contro il Sassuolo del 27 agosto 2017); Federico Bernardeschi (Juventus, nella partita contro la Spal del 25 ottobre 2017).