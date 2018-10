Gravina: "Euro 2028 interessa anche al Governo"

N.1 Figc: 'Evento importante che può generare entusiasmo'

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Abbiamo rappresentato, sia da parte della Federazione che del Coni, l'esigenza di avere un evento importante che possa generare entusiasmo ma soprattutto dare l'opportunità di vedere stadi più moderni, nuovi e funzionali. L'idea è quella di coordinarci e concentrarci tutti insieme sull'ipotesi di una candidatura dell'Italia per gli Europei del 2028". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, e il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Sull'interesse del governo a dare la disponibilità a sostenere un'eventuale candidatura, Gravina si dice sicuro: "Penso che sia un interesse di tutti e anche sul tema stadi abbiamo trovato da parte del governo la massima disponibilità e condivisione, perché è un tema ormai noto che gli stadi in Italia vivono in una situazione precaria. Ora bisogna trovare delle soluzioni".