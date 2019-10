Gravina: "La Nazionale è perpetua testimonianza di valori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, in visita con gli azzurri a Papa Francesco, ha dichiarato: "Grazie per l’attenzione che ci ha voluto riservare - riporta il sito ufficiale della Federazione - nonostante una giornata così ricca di significati. La Nazionale è anche perpetua testimonianza di valori, una squadra in cui riconoscersi e in cui trovare ispirazione, prendendo spunto da un suo insegnamento, secondo il quale il bello di giocare al calcio è poterlo fare con gli altri, un mezzo per condividere un'amicizia. La partecipazione e la gioia che ha generato in tutti noi la visita di giovedì scorso presso i reparti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù è un dono speciale che, seppur nella sofferenza della malattia, conserveremo nel cuore per tutta la vita. La testimonianza d'affetto che abbiamo ricevuto al Bambino Gesù aiuta a crescere e fa capire al nostro mondo quanto sia importante la dimensione del calcio, che riesce a regalare un sorriso anche in momenti difficili".