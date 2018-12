"Fatelo allenare da me per un mese, gratis. Se poi la mia cura funziona, almeno datemi in rimborso della benzina..." Così l'ex viola Francesco Graziani in un'intervista alla Nazione in cui parla del Cholito Simeone, parlando anche della sua esperienza: "Io ho sempre fatto più esercizi specifici degli altri, per allenarmi alle situazioni che potevano capitare. Non solo per migliorare tecnicamente ma anche per trovare automatismi e fiducia. Restavo più degli altri, magari anche con due compagni ‘volontari’ e mi facevo crossare il pallone da destra e da sinistra per poi calciare in porta; stoppando e calciando oppure al volo con entrambi i piedi. Per me lui è troppo solo, sono favorevole alle due punte e le dico che io senza Pulici non sarei stato Graziani e viceversa. Da soli avremmo fatto più fatica. Invece insieme abbiamo segnato tantissimi gol (quasi 200, ndr), dividendoci compiti e responsabilità, insieme anche a una squadra che ci sosteneva al meglio".