Graziani: "Mancini? Non capisco le sue scelte"

Ciccio Graziani, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, ha parlato della Nazionale di Mancini, descrivendola così: “Dissi a Mancini di svolgere bene il ruolo di selezionatore e quindi di scegliere al meglio i giocatori più forti e cercare di creare con loro un gruppo e un senso di appartenenza alla maglia. Si vede che non mi ha dato retta. In due partite ha messo in campo due formazioni completamente diverse. Non capisco il motivo di fare questi esperimenti. Non ci sta capendo niente. Alcune sue scelte come quella di lasciar fuori Belotti oppure quella di mettere Lazzari terzino davvero non le capisco”.