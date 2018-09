Graziani sulla Fiorentina: "Tecnicamente inferiore all'Inter ma può farcela"

Francesco 'Ciccio' Graziani, ha parlato della sfida che attende la Fiorentina questa sera a San Siro: "La Viola è tecnicamente inferiore all’Inter, ma in questo momento se la può giocare. L’errore di Napoli non dovrà accadere di nuovo: ci vorrà rispetto ma non paura. Non bisogna pensare a chi si ha davanti e vedere un po' quello che succede. Da parte di Pioli mi aspetto coraggio, deve valutare solo la sua squadra. Siamo partiti a razzo e stiamo bene, speriamo di continuare così", ha detto a Radio Bruno Toscana nelle parole riportate da Firenzeviola.it.