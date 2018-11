Grecia, il napoletano Karnezis out dai convocati. Prima per Vlachodimos

© foto di Insidefoto/Image Sport

Orestis Karnezis (33) non fa parte della nazionale greca per i prossimi impegni. La stampa ellenica sottolinea come Angelos Anastasiadis, ct ad interim, non abbia convocato il portiere ora in forza al Napoli per le sfide del 15 e 18 novembre contro Finlandia ed Estonia, valide per la Nations League. L'estremo difensore ex Udinese è nel giro della sua selezione dal 2012, era in panchina nelle ultime partite mentre ora non ha neanche ricevuto la convocazione. Chiaro segnale che la Grecia sta provando a voltare pagina per aprire un nuovo ciclo. Prima convocazione, invece, per Odysseas Vlachodimos del Benfica: nato in Germania ma di origine greca, l'estremo difensore classe '94 ha deciso di accettare la chiamata della Grecia dopo aver giocato nelle selezioni giovanili teutoniche. Vasilios Barkas (24) dell'AEK Atene e Alexandros Paschalakis (29) del PAOK Salonicco sono gli altri portieri convocati da Anastasiadis.