Guardiola esalta Messi: "Non nascerà più un giocatore come lui"

© foto di J.M.Colomo

Ai microfoni di TV3, Pep Guardiola ha parlato di vari temi e ovviamente anche di Lionel Messi, definito un giocatore unico: "È unico, non nascerà mai più un giocatore come lui, e non lo dico solo per quello che fa sul campo, ma perché non cerca mai scuse quando perde, né usa il suo agente quando le cose non gli piacciono".