Guidolin: "Insigne? Dietro la punta centrale può fare ancora meglio"

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Federico De Luca

Francesco Guidolin, ex allenatore e commentatore, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: “Napoli bello, mi piace. Ha ricominciato facendo benissimo con un altro allenatore, ci vuole tempo anche per i giocatori per capire le richieste del nuovo allenatore. È passato velocemente quel periodo di adattamento. Insigne? È un numero dieci, ha dimostrato anche giocando sull’esterno di essere un giocatore molto bravo tatticamente, che sa fare tutte e due le fasi di gioco. Dietro la punta centrale diventa un giocatore che può fare ancora meglio rispetto a quanto fatto fino ad ora”.