© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Hellas Verona ha concluso il primo tempo in vantaggio per 2-0 contro il Cittadella. Grande protagonista è Giampaolo Pazzini, autore di una doppietta. A fine frazione a Dazn, parla l'attaccante degli scaligeri: "Sono davvero molto contento, una bella sensazione. Lo dedico ai miei genitori, domani sarà il loro anniversario di nozze. Anche per mia moglie e mio figlio che hanno festeggiato da poco il compleanno".