© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Hellas Verona vince 4-0 contro il Cittadella. Porta inviolata per la prima volta in stagione al Bentegodi per gli scaligeri. A fine gara, a Dazn, interviene il portiere dell'Hellas, Marco Silvestri: "La squadra ha fatto benissimo, siamo riusciti a tenere la porta inviolata, bisogna continuare così con questo atteggiamento. Bianchetti? Ha fatto una grande gara, un ottimo professionista, ha avuto un momento duro, ma ne è uscito fuori. Non dovevamo prendere gol stasera e ci siamo riusciti. Ora vincere a Foggia e poi c'è la sosta. Avremo dieci giorni di stop, poi ci ritroveremo il 9".