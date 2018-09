© foto di Federico De Luca

Nome utente: chi in questi minuti volesse contattare la Fiorentina via Twitter, incapperebbe in un profilo di fatto inesistente (ma con 77500 follower), @nomeutenteacf. Con una curiosità: l'immagine profilo è diventato Walter Mazzarri che da allenatore dell'Inter indica l'orario. Non è chiaro se sia il profilo gigliato stato hackerato o vi sia stato un qualche altro problema tecnico.