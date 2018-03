Hamrin: "Scudetto? Poche chance per il Napoli. Juve favorita"

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante di Milan e Juventus, Kurt Hamrin, ha rilasciato una lunga intervista a TuttoJuve circa la sfida di domani. "Sicuramente i rossoneri saranno diversi da quelli dell'andata, Gattuso ha saputo cambiare la mentalità ai suoi giocatori che ora, quando scendono in campo, hanno lo stesso carattere del proprio mister. Scudetto? Sinceramente vedo poche chance per il Napoli, non penso che i ragazzi di Sarri raggiungeranno i loro avversari. Ecco perché, per me, la favorita numero uno resta sempre la Juventus"

Hamrin ha poi parlato dell'unico rimpianto che ha. "Non esser riuscito a vincere il campionato con la Fiorentina, ci è sempre mancato quel pizzico di fortuna per poterci riuscire".