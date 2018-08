Hapoel, Klinger: "Voglio ricordare le vittime di Genova. È stato terribile"

“Vorrei ricordare le vittime per la tragedia di Genova, non posso rimanere indifferente. È stata una cosa terribile”. Così Nir Klinger, tecnico dell'Hapoel Haifa, ha parlato nel dopopartita contro l'Atalanta. "All'andata abbiamo giocato contro una squadra di altissimo livello. Nel primo tempo abbiamo fatto meno errori, potevamo fare un gol nel primo tempo. Poi l'Atalanta è migliorata nel secondo tempo, questa è stata un'esperienza perché non giocavamo da 20 anni in Europa. Per noi è tanto perché il potenziale dell'Atalanta è 20 volte superiore al nostro. Sono convinto che possa fare gran bella figura".