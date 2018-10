Hazard: "Spero che Modric vinca il Pallone d'Oro, nel calcio non contano solo i gol"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eden Hazard è uno dei giocatori in lizza per il Pallone d'Oro ma ha già il suo vincitore ideale: "Spero davvero che Modric vince il Pallone d'oro: sarebbe la prova definitiva che il calcio conta molto di più dei gol e gli assist. Modric è come Zidane. Zizou ha fatto gol importanti, ma non ha mai segnato venti gol a stagione. Modric, come Zidane in gioventù, mi fa piacere vederlo sia nel Real Madrid che nella nazionale croata. Al gala "The Best", mi ha detto: "Continua così, che stai andando molto bene". Questo mi ha reso felice", ha detto il belga in un'intervista a HNL.