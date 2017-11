Hellas, affaticamento per Caceres. Non andrà in Nazionale

Fonte: hellasverona.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Hellas Verona FC comunica che il calciatore Martin Caceres, convocato per le sfide contro Polonia (10 novembre) e Austria (14 novembre), non raggiungerà il ritiro dell'Uruguay, in accordo con lo staff medico della nazionale, a causa di un affaticamento muscolare al flessore destro accusato durante Cagliari-Hellas Verona. Il calciatore seguirà un programma di recupero a Peschiera.