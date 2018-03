Hellas, allenamento in vista dell'Atalanta. Valoti in gruppo

Fonte: hellasverona.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta di allenamento per l'Hellas Verona, in preparazione del match di domenica contro l'Atalanta. La squadra, agli ordini di mister Fabio Pecchia, ha svolto una prima fase di riscaldamento, passando successivamente ad esercizi sul possesso palla. La seduta si è conclusa con una serie di esercitazioni tattiche. Marcel Buchel e Mattia Valoti hanno svolto tutto l'allenamento con il gruppo, mentre Jagos Vukovic ha svolto parte del lavoro con i compagni prima di proseguire con il proprio iter differenziato. Lavoro differenziato per Alessio Cerci.