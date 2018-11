Hellas, consegnati oltre 16mila euro per i dipendenti della Melegatti

Fonte: www.hellasverona.it

Si è conclusa la gara di solidarietà Il Verona per Verona in favore dei dipendenti di Melegatti, azienda cittadina che ha attraversato un momento di grave difficoltà. Grazie alla vendita delle maglie da gara indossate dalla squadra durante le partite estive e contro la Juve Stabia in Coppa Italia, con lo speciale sponsor Melegatti sul petto, l'Hellas Verona è riuscito a ricavare e a donare la somma di 16.232,84 euro, raccolti attraverso le aste sulla piattaforma Triboom e la vendita delle casacche presso l'Hellas Store di via Cattaneo.

In occasione della gara di campionato Hellas Verona-Palermo, di venerdì 23 novembre, è stato infatti consegnato l'assegno ai dipendenti presenti allo stadio 'Bentegodi', compito affidato alla Responsabile marketing gialloblù Carlotta Robotti. Una grande soddisfazione per la delegazione di dipendenti dell'azienda Melegatti, vista la somma raccolta grazie alla generosità dei tifosi gialloblù e di tutti coloro che hanno partecipato alle aste. Il Verona per Verona ha infatti permesso di mostrare, ancora una volta, tutta la sensibilità della città scaligera e la vicinanza a chi vive momenti di difficoltà. I dipendenti dell'azienda sono poi stati ospiti della Società per seguire Hellas Verona-Palermo.