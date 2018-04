Hellas Verona, i convocati di Pecchia: out Matos e Laner

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questi i 23 convocati per la sfida contro il Benevento, recupero della 27a giornata della Serie A TIM 2017/18, in programma mercoledì 4 aprile (ore 17) allo stadio 'Vigorito'. Non convocati Ryder Matos e Simon Laner. L’attaccante è stato sottoposto ad esami specialistici che hanno evidenziato uno zoster oftalmico. Per il centrocampista, invece, lieve trauma distorsivo al ginocchio destro.

Portieri - Silvestri, Coppola, Borghetto

Difensori - Romulo, Caracciolo, Vukovic, Bianchetti, Ferrari, Kumbulla, Souprayen, Felicioli

Centrocampisti - Zuculini, Fossati, Aarons, Calvano, Valoti, Buchel

Attaccanti - Cerci, Verde, Lee, Tupta, Bearzotti, Petkovic