Hellas Verona, solo terapie per Kean. Cerci e Valoti ancora a parte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento mattutino per i gialloblù presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera. La squadra, all'indomani nella vittoria nel derby, si è divisa in due gruppi: lavoro defaticante per chi ha giocato ieri; riscaldamento, possesso palla e partitella per gli altri. Alessio Cerci e Mattia Valoti proseguono nel lavoro differenziato. Terapie per Moise Kean, in attesa di ulteriori valutazioni. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì 13 marzo (ore 11, porte aperte). Lo riporta il sito dell'Hellas Verona.