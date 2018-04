Hellas Verona, squadra in ritiro a Genova dopo la seduta di oggi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Hellas, dopo la seduta di oggi andrà in ritiro a Genova in vista della sfida di lunedì sera contro il Genoa di Ballardini. Pecchia vuole mantenere la massima concentrazione in vista della delicatissima sfida di Marassi. Non ci sarà quindi la consueta conferenza stampa pre-partita dell'allenatore pontino. Lo riporta tggialloblu.it.