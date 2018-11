Hierro: "Ancelotti straordinario, Napoli speciale. Fabian ha grande futuro"

© foto di Imago/Image Sport

Fernando Hierro, ex bandiera del Real Madrid nonché commissario tecnico della Spagna al mondiale di Russia 2018, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. "Ancelotti? Ho lavorato un anno con lui ed è stato un piacere, ha un’enorme esperienza ed è una persona straordinaria, un esempio per chi lavora nel calcio. Gli auguro ogni bene in azzurro. Calciatori spagnoli a Napoli? Ci chiedevamo spesso se gli spagnoli si potessero adattare alla Serie A e il tempo ha dimostrato di sì. I vari Callejon, Albiol, Reina hanno avuto un rendimento straordinario a Napoli, che è un club fantastico, speciale. Il rendimento di Fabian? È un ragazzo che l’anno scorso, col Betis, ha avuto un rendimento straordinario e credo che il Napoli abbia fatto un ottimo investimento, tutti nel calcio spagnolo pensano che abbia un grande presente ma, soprattutto, un gran futuro. Presto giocherà anche nella Nazionale maggiore, so benissimo quanto i tecnici lo tengano in considerazione”, ha detto l'ex capitano delle merengues.