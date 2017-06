Hillsborough, 6 incriminati dopo 28 anni

Nell'aprile 1989 morirono a Sheffield 96 tifosi del Liverpool

(ANSA) - LONDRA, 28 GIU - L'ex comandante della polizia David Duckenfield e altre cinque persone dovranno rispondere dell'accusa di omicidio involontario per grave negligenza nell'ambito dell'inchiesta della tragedia di Hillsborough, costata la vita a 96 tifosi del Liverpool. Duckenfield, della South Yorkshire Police, era il responsabile delle forze dell'ordine presenti allo stadio di Sheffield in occasione della semifinale di Fa Cup il 15 aprile 1989. Un altro agente di polizia, l'ispettore Norman Bettison è stato incriminato per aver mentito nelle settimane successive. La riapertura dell'inchiesta lo scorso anno aveva stabilito che i tifosi del Liverpool erano stati uccisi e non morti accidentalmente.