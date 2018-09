Hubner sul Milan: "Higuain assenza pesante, ma servono punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I tifosi rossoneri hanno accolto con un certo sconforto la notizia dell’infortunio di Gonzalo Higuain. La redazione di MilanNews.it ha intervistato l’ex bomber Dario Hubner per parlare proprio dello stop del Pipita e di altri argomenti legati al mondo rossonero. Ecco le sue parole.

Quanto pesa l’assenza di Higuain per questo Milan e in una partita da vincere a tutti i costi?

"È sicuramente un’assenza importante. Higuain era il giocatore più in forma, quello che poteva cambiare la partita in qualunque momento. Però bisogna dire che il Milan, se vuole arrivare tra le prime quattro, non può fare affidamento solo su Higuain, ma deve avere anche altre carte da giocarsi".

Gattuso, considerate anche le condizioni di Cutrone, sta pensando di schierare Borini come falso nove: cosa ne pensa?

"Credo sia una soluzione che Gattuso debba fare per forza. Non credo sia una scelta provata. Non stando bene Cutrone e mancando Higuain, l’unico attaccante potrebbe essere proprio Borini. Non avendo in casa una punta, Gattuso proverà a mettere un giocatore, senza cambiare modulo, che sia capace di fare quello che fa un centravanti".

Il Milan ha cominciato la stagione con due sole punte di ruolo: è stata una scelta azzardata?

"Ci può stare. La scelta potrebbe essere giusta, visto che Higuain - si sa! - è un grandissimo giocatore e Cutrone, che ha fatto bene nella scorsa stagione, può migliorare durante l’anno".

E intanto André Silva segna una doppietta contro il Real Madrid ed è capocannoniere della Liga: il portoghese è già un rimpianto?

"Questa sarebbe una domanda da fare a Gattuso. Noi non abbiamo visto come si allenava, come si comportava: se non giocava nel Milan, un motivo ci sarà stato e noi non possiamo saperlo. Il mister, avendolo avuto sottocchio ogni giorno, sicuramente avrebbe la risposta ideale".

In caso di risultati negativi contro Empoli e Sassuolo, Gattuso rischia qualcosa?

"Non lo so, ma non credo. Se sono partiti con Gattuso penso che abbiano in mente di fare un percorso con lui. Però bisogna vincere, perché se il Milan vuole arrivare in Champions o in Europa League non può perdere tanti punti per strada. Bisogna tenere il passo di quelli davanti, che stanno cominciando a correre. Lasciando stare la Juve, il Napoli e anche l’Inter hanno cominciato a correre, e ci sono anche Lazio e Roma. È dura, bisogna fare punti".

Questo Milan è da Champions?

"Credo di sì. Forse, secondo la mia opinione, manca un centrocampista buono buono, ma penso di sì".