I 100 sportivi più influenti: primo CR7, Lebron James e Messi sul podio

Il portale ESPN ha stilato la 'World Fame 100', una classifica dei 100 sportivi più celebri e importanti al mondo. Gli sportivi presenti sono stati scelti da un elenco di 600 nomi provenienti da 67 paesi del mondo. I parametri considerati sono 3: Google Trend score, social media following ed endorsement dollars.

Al numero 1, come prevedibile, c'è Cristino Ronaldo davanti al 'Prescelto' dei Cleveland Cavaliers in NBA, Lebron James. Completa il podio Leo Messi, seguito da Neymar e Roger Federer. Gli altri calciatori presenti sono Gareth Bale (19), Mesut Ozil (22), James Rodriguez (23), Zlatan Ibrahimovic (25), Wayne Rooney (26), Andrés Iniesta (28), Paulo Dybala (29), Paul Pogba (33), Luis Suarez (35), Sergio Aguero (37), Radamel Falcao (39), Alexis Sanchez (40), Marcelo (42), Philippe Coutinho (44), Karim Benzema (45), Antoine Griezmann (49), David Luiz (55), Dani Alves (60), Cesc Fabregas (62), Javier Hernandez (65), Pierre-Emerick Aubameyang (67), Thomas Muller (75), Kylian Mbappé (79), Robert Lewandowski (84), Marco Reus (90), Toni Kroos (91), Alvaro Morata (93), Thiago Silva (96).

Questa la top 25 completa:

1 - Cristiano Ronaldo

2 - Lebron James (NBA)

3 - Leo Messi

4 - Neymar

5 - Roger Federer (Tennis)

6 - Tiger Woods (Golf)

7 - Kevin Durant (NBA)

8 - Rafa Nadal (Tennis)

9 - Steph Curry (NBA)

10 - Phil Mickelson (Golf)

11 - Virat Kohli (Cricket)

12 - Serena Williams (Tennis)

13 - Novak Djokovic (Tennis)

14 - Floyd Mayweather (Boxe)

15 - Rory McIlroy (Golf)

16 - Jordan Spieth (Golf)

17 - Sun Yang (Nuoto)

18 - Conor McGregor (MMA)

19 - Gareth Bale

20 - MS Dhoni (Cricket)

21 - Maria Sharapova (Tennis)

22 - Mesut Ozil

23 - James Rodriguez

24 - James Harden (NBA)

25 - Zlatan Ibrahimovic