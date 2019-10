© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Buon Halloween a tutti". Così, via Twitter, Cristiano Ronaldo festeggia il 31 ottobre. Il campione portoghese della Juventus ha infatti pubblicato un video in cui, mascherato, si aggira per la Continassa salutando i suoi compagni. Alcuni dei quali, forse, non lo riconoscono neanche: il dubbio su Szczesny rimane.