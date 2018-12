Fiorentina, le ultime di formazione: Mirallas sì, Pjaca no. C'è Fernandes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questo pomeriggio la Fiorentina sarà di scena a San Siro per affrontare il Milan e Stefano Pioli ha pochi dubbi di formazione. L'unico ballottaggio infatti è tra Fernandes e Gerson con il primo preferito per affiancare Veretout e Benassi in mezzo al campo. In attacco invece insieme a Federico Chiesa e Giovanni Simeone ci sarà ancora Mirallas, preferito a Pjaca che andrà per l'ennesima volta in panchina.