Il Mattino: "Il capoclan tifoso regalava pastiere ai big della Serie A"

© foto di Federico Gaetano

"Il capoclan tifoso regalava pastiere ai big della Serie A". Titola così Il Mattino, per raccontare una vicenda che col calcio ha in realtà un legame solo collaterale. Nell'inchiesta napoletana sul presunto clan Cutolo, scrive il quotidiano, sarebbero emersi particolari inediti sui rapporti del boss Salvatore Cutolo e di suo figlio Vincenzo con il mondo del pallone. In particolare, nel 2014 quest'ultimo avrebbe inviato delle pastiere in quel di Trigoria a Daniele De Rossi (assolutamente estraneo all'inchiesta, in cui il suo nome è emerso per una telefonata col collega Antonio Floro Flores, anche lui del tutto estraneo alle indagini): inizialmente gli inquirenti ritenevano che il termine "pastiere" fosse un nome in codice per nascondere altro materiale, salvo poi capire che si trattava di un regalo nei confronti di un proprio beniamino, De Rossi appunto. Fatto un po' per passione nei confronti della Roma e di DDR, e un po' per rafforzare il proprio carisma agli occhi della cosca vantando rapporti con le star della Serie A. Rapporti abbastanza unilaterali, scrive il quotidiano.