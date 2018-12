© foto di www.imagephotoagency.it

"Totti e arbitro, Spalletti fuori di testa". E' il titolo de Il Tempo sul tecnico dell'Inter dopo il 2-2 di ieri sera. "Tornare all'Olimpico contro la Roma non è cosa semplice per Luciano Spalletti (...). Però non si è limitato ai novanta minuti, ha proseguito togliendosi qualche sassolino che gli era rimasto nelle scarpe (...)".