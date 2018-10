Le partite di oggi: il programma di domenica 28 ottobre

Tragedia per il Leicester e per il mondo del calcio. L'elicottero del proprietario delle Foxes Vichai Srivaddhanaprabha è precipitato fuori dal King Power Stadium. Il numero uno del club inglese ha perso la vita insieme ad un figlio ed i due piloti dell'elicottero.

Le pagelle del Torino - Sirigu, Meite e Aina al top. Belotti non incide

Parma, D'Aversa: "Il risultato non rispecchia l'andamento della gara"

Evoluzione o involuzione? Belotti e Simeone deludono in zona gol

Centrocampo muscoli e qualità: Ola Aina e Meité certezze per Mazzarri

L'attacco che non funziona. Punte viola a secco da oltre un mese

La mossa Zaza non basta. Ma il Torino di Mazzarri non conosce sconfitta

Juventus, Rugani: "Felice per la fiducia del mister e per la vittoria"

Milan, Rodriguez: "Perdere ci far star male. Buon rapporto con Gattuso"

Sassuolo, De Zerbi: "Boateng ancora non è pronto per giocare"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 ottobre

