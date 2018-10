Le partite di oggi: il programma di giovedì 18 ottobre

JUVE: TRINCAO NEL MIRINO, IL FUTURO DI MANDZUKIC SOLO A FINE STAGIONE. IDEE JORDI ALBA E KIMPEMBE. MILAN: DAL FLAMENGO CONFERMANO L'AFFARE PAQUETA'. INTER: RINNOVO VICINO PER BROZOVIC, AUSILIO RIPENSA A MALCOM. ROMA: DZEKO VERSO IL PROLUNGAMENTO, CONCORRENZA ALLA JUVE PER DE LIGT....

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 ottobre

Ascoli, frattura al piatto tibiale per Lorenzo Valeau

Vrioni: "Non mi aspettavo l'esordio con l'Albania. Ma ora testa al Venezia"

Spezia, Gyasi rinnova fino al 2021. Ma gli estimatori non mancano

Genoa, l'altro Piatek: per Spinelli appena 33 minuti col Crotone

Salernitana, lesione di primo grado al muscolo soleo per Perticone

Pescara, Campagnaro: "Bello essere in vetta, nostra forza è il giusto mix"

Benevento, Tello: "Non è un campionato facile: i ko non preoccupano"

Pescara, Brugman: "Affetto per mister Marino ma voglio batterlo"

Paghera: "26 anni e svincolato. Non mi piango addosso"

Foggia, Iemmello finalmente in gruppo. Convocazione in arrivo

Serie C - Gruppo C

Serie C - Gruppo A

