Le partite di oggi: il programma di lunedì 8 ottobre

“Da novembre chi dovrà impostare qualcosa comincerà a guardarsi intorno. Le squadre che stanno facendo bene toccheranno poco, gennaio sarà invece un’occasione per chi sta giocando meno”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Danilo Caravello. Giusto aspettarsi l’Inter protagonista...

Serie B, il Brescia vince in rimonta. Spezia corsaro a Livorno

Venezia, Vecchi: "Gli episodi sono stati decisivi in negativo per noi"

Crotone, Stroppa: "A Palermo per dare continuità ai risultati"

Ascoli, Troiano deluso: "Arbitraggio non all'altezza"

Cremonese, Croce: "Non abbiamo sfruttato le occasioni avute"

Palermo, Stellone avverte: "Crotone squadra in salute"

Spezia, Okereke: "Gol e vittoria, non potevo chiedere di più"

Crotone, Cordaz al 45': "Non era gol, dobbiamo rimanere compatti"

Palermo, Rispoli al 90': "Vittoria importante, ci tenevamo a far bene"

Spezia, Augello: "Felice del mio momento, non guardiamo la classifica"

Le pagelle del Crotone – Stoian in affanno, bene la difesa

Palermo, Stellone: "Felice per la vittoria. Puscas? È un giocatore davvero forte"

Spezia, la ripresa fissata per martedì pomeriggio

Serie C - Gruppo A 20:30 Gozzano-Pro Piacenza 20:45 Juventus U23-Pro Patria

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

